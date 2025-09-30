Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтегазовой продукции на сумму в 814,1 млн долларов США, что на 8,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сентябрьском выпуске «Обзора экспорта», опубликованном Центром анализа и коммуникации экономических реформ.