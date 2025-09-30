Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтегазовой продукции на сумму в 814,1 млн долларов США, что на 8,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в сентябрьском выпуске «Обзора экспорта», опубликованном Центром анализа и коммуникации экономических реформ.
За 8 месяцев стоимость ненефтегазового экспорта в направлении Турции составила 394,5 млн долларов, в Швейцарию – 220,2 млн долларов.
За тот же период Азербайджан также экспортировал в Грузию товаров ненефтегазового сектора на 216,4 млн долларов, а в Украину – на 131,8 млн долларов.
В целом за январь-август экспорт ненефтегазового сектора Азербайджана вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,4 млрд долларов США.