В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

План Трампа может изменить ситуацию в Украине

11:27 1342

План президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и мирном урегулировании палестино-израильского конфликта может повлиять на разрешение российско-украинской войны. Об этом заявил в интервью Fox News спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

«Президент [Трамп] хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но и того, как может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока, это может даже распространиться на Россию и Украину», – заявил Уиткофф.

Так он отозвался о плане американских властей по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

Уиткофф отметил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и европейские государства.

Накануне президент США принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — это уже четвертый визит израильского лидера в США в 2025 году. Одной из ключевых тем американо-израильских переговоров стал предложенный США 21-пунктный план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Этот документ, подготовленный преимущественно под руководством Уиткоффа и включающий предложения других участников, был представлен арабским и мусульманским странам на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщает Times of Israel.

После переговоров Трампа и Нетаньяху Белый дом обнародовал план. Первым шагом станет отвод израильских войск и прекращение огня для освобождения заложников в течение 72 часов. Взамен Израиль освободит 250 пожизненно осужденных палестинцев и 1,7 тыс. задержанных, а члены движения ХАМАС, сдавшие оружие, получат амнистию.

Управление Газой перейдет к временному технократическому палестинскому комитету под контролем международного совета мира с участием бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. План предусматривает гуманитарную помощь, восстановление инфраструктуры и развертывание Международных сил стабилизации для поддержки полиции. Израиль обязуется не оккупировать сектор.

Кроме того, в документе заложен диалог между палестинцами и израильтянами, а вопрос палестинской государственности отложен до выполнения остальных пунктов.

