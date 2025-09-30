МЧС обратилось к гражданам из-за погоды

По данным Национальной службы гидрометеорологии, с вечера сегодняшнего дня и в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода: местами сильный ветер, ливни, грозы, а также кратковременные паводки и сели в горных районах.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым изменением погодных условий на территории страны.

В обращении МЧС отмечается, что в связи с прогнозируемыми условиями населению рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Так, во время сильного ветра советуют держаться подальше от временных сооружений, рекламных щитов, высоких деревьев и линий электропередачи, а также строго следовать правилам пожарной безопасности.

Для защиты от возможных паводков и наводнений гражданам рекомендуется избегать опасных участков и при угрозе немедленно подниматься на возвышенность.

Во время грозы необходимо отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном и не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам. Также не следует укрываться под высокими деревьями. Если гроза застала в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться ее окончания.