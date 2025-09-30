USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

МЧС обратилось к гражданам из-за погоды

11:33

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым изменением погодных условий на территории страны.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, с вечера сегодняшнего дня и в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода: местами сильный ветер, ливни, грозы, а также кратковременные паводки и сели в горных районах.

В обращении МЧС отмечается, что в связи с прогнозируемыми условиями населению рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Так, во время сильного ветра советуют держаться подальше от временных сооружений, рекламных щитов, высоких деревьев и линий электропередачи, а также строго следовать правилам пожарной безопасности.

Для защиты от возможных паводков и наводнений гражданам рекомендуется избегать опасных участков и при угрозе немедленно подниматься на возвышенность.

Во время грозы необходимо отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном и не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам. Также не следует укрываться под высокими деревьями. Если гроза застала в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться ее окончания.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 145
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 362
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 707
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1344
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1270
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1326
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2362
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1135
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1656
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6095
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1489

