Как отличить грипп от сезонных вирусов и чем они опасны

По его словам, определить отдельные инфекции этой группы на основе клинической картины крайне сложно, и порой может потребоваться лабораторное подтверждение: «Кроме того, многие респираторные инфекции также имеют свои особенности. Например, гриппозная инфекция чаще сопровождается нарушениями кровообращения, высокой температурой, сильной головной болью, мышечными и суставными болями, сухим кашлем вследствие поражения трахеи и крупных бронхов, и, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, сопровождается такими симптомами, как слабо выраженные или отсутствующие катаральные явления, такие как насморк, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, слезотечение, конъюнктивит. В то же время порой возможны осложнения. Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции могут вызывать такие тяжелые осложнения, как отит, бронхит, иногда пневмония, а реже менингит и энцефалит».

Все острые респираторные вирусные инфекции, включая грипп, проявляются общими симптомами (повышение температуры тела, общая слабость, утомляемость, снижение трудоспособности и др.) и, главным образом, симптомами поражения верхних дыхательных путей (боль в горле, кашель, заложенность носа или насморк и др.). Об этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что во время гриппа и других сезонных инфекций иммунитет человека несколько ослабевает: «Создаются условия для присоединения вторичных бактериальных инфекций, а во многих случаях активизируются имеющиеся хронические очаги инфекций и заболеваний».

Эйвазов указал на то, что периодически этот тип заболеваний может повторяться. Это происходит потому, что каждый сезон циркулируют 3-4 различных штамма гриппа и несколько острых респираторных вирусных инфекций.

По его словам, после перенесенной вирусной инфекции в организме против штамма возбудителя формируется иммунитет различной длительности и силы: «Этот иммунитет не защищает человека от других штаммов той же инфекции и других инфекций. В целом считается нормой для каждого здорового человека в осенне-зимний период переболеть этими инфекциями 2-3 раза и выздороветь без осложнений. После гриппа и других ОРВИ часто встречаются такие симптомы астении, как общая слабость, быстрая утомляемость, неполное восстановление работоспособности, нарушение сна, ухудшение памяти, затуманивание внимания, головные боли и др. В этих случаях продолжительность симптомов астении в зависимости от ряда факторов может меняться. В большинстве случаев астения сохраняется в течение 1-2 недель после болезни. Однако период выздоровления может быть более продолжительным в зависимости от тяжести инфекции, наличия или отсутствия осложнений (например, пневмонии, бронхита и др.), возраста пациента (ребенок, пожилой человек), имеющихся у него хронических заболеваний (в первую очередь органов дыхания, нервной системы и т.д.), индивидуальных особенностей, состояния иммунной системы и др.

Т.Эйвазов отметил, что если эти симптомы сохраняются более двух месяцев, то это состояние называется синдромом хронической усталости, в таком случае рекомендуется обратиться к врачу: «Для эффективного лечения астении рекомендуется гулять на свежем воздухе, соблюдать режим сна и высыпаться, употреблять пищу, богатую витаминами и минералами, отказаться от вредных привычек, таких как табакокурение и алкоголь, а также максимально избегать стрессов и эмоционального напряжения».