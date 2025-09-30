USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Дроны над газовым месторождением Норвегии

11:44 482

Полиция Норвегии начала расследование после сообщений о возможном появлении беспилотника в районе газового месторождения Слейпнир. Об этом сообщает газета VG.

«Вечером мы получили сообщение о дроне. Его заметили сотрудники (энергетической компании Equinor)», – заявил газете представитель полиции Рогер Литлатун.

По его словам, правоохранительные органы ведут расследование совместно с разведслужбами, однако пока не ясно, действительно ли в районе был зафиксирован дрон. Еще в 2022 году полиция установила специальные датчики для отслеживания активности БПЛА у нефтегазовых объектов на норвежском шельфе.

Как заявил представитель управления полиции Ларс Люкандер Ауне, власти расследуют «огромное количество сообщений о наблюдениях БПЛА в течение года», однако в большинстве случаев речь идет не о дронах. «Это могут быть небольшие самолеты, звезды на небе или другие световые явления», — указал он.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 153
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 366
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 710
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1351
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1274
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1328
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2366
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1136
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1657
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6097
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490

ЭТО ВАЖНО

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 153
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 366
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 710
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1351
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1274
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1328
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2366
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1136
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1657
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6097
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться