Дроны над газовым месторождением Норвегии

Полиция Норвегии начала расследование после сообщений о возможном появлении беспилотника в районе газового месторождения Слейпнир. Об этом сообщает газета VG.

«Вечером мы получили сообщение о дроне. Его заметили сотрудники (энергетической компании Equinor)», – заявил газете представитель полиции Рогер Литлатун.

По его словам, правоохранительные органы ведут расследование совместно с разведслужбами, однако пока не ясно, действительно ли в районе был зафиксирован дрон. Еще в 2022 году полиция установила специальные датчики для отслеживания активности БПЛА у нефтегазовых объектов на норвежском шельфе.

Как заявил представитель управления полиции Ларс Люкандер Ауне, власти расследуют «огромное количество сообщений о наблюдениях БПЛА в течение года», однако в большинстве случаев речь идет не о дронах. «Это могут быть небольшие самолеты, звезды на небе или другие световые явления», — указал он.