В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Azercell поздравил студенток, добившихся наивысших результатов при поступлении на ИТ-специальности

11:47 237

ООО Azercell Telecom продолжает свои инициативы по поддержке девушек в сферах ИТ и ИКТ. В рамках проекта Uğur qızlarımızındır («Успех за девушками»), запущенного в прошлом году, состоялась встреча со студентками, набравшими наивысшие баллы по направлениям «Компьютерные науки» и «Информационная безопасность».

Поздравляя студенток, Исполнительный Директор Azercell по Юридическим Вопросам и Дата Стратегии Ширин Алиева отметила: «Успехи девушек в ИТ являются как их личным достижением, так и важным вкладом в цифровое будущее страны. Мы в Azercell готовы создавать для них новые возможности и поддерживать их на пути к реализации своего потенциала».

Директор департамента Корпоративных и Маркетинговых Коммуникаций компании Сона Аббасова рассказала студентам о стратегии корпоративной социальной ответственности компании, в частности, о работе по расширению прав и возможностей женщин: «Поддержка образования, а также повышение уровня знаний и навыков молодежи являются одним из ключевых приоритетов Azercell. Мы уверены, что такие инициативы позволяют раскрыть потенциал молодежи и способствуют её развитию в сфере ИТ».

Руководитель Отдела Управления Талантами и Бизнес-партнёрства Вусаля Гасанова также подчеркнула, что компания намерена сохранять прочные связи со студентами, предоставляя им новые возможности, поддержку и содействие их дальнейшему профессиональному развитию.

В рамках встречи студенткам были вручены ценные подарки и годовая подписка на тарифный пакет DigiMax 10.

Azercell на протяжении многих лет поддерживает развитие знаний и навыков молодежи посредством стипендиальных программ, стажировок в компании, реализует различные социальные проекты в этой сфере, способствуя формированию специализированных кадров.

Мобильный оператор поздравляет всех студентов, поступивших в вузы в этом году, и желает им успехов!

Отметим, что список студентов был представлен Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики по результатам отбора специальностей.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 155
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 366
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 711
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1352
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1276
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1330
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2367
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1136
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1657
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6099
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490
