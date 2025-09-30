Легендарный «Сан-Сиро» снесут

USD 1.7000
Миланский футбольный стадион «Сан-Сиро», также известный как «Стадион Джузеппе Меацца», где свои домашние матчи проводят «Интер» и «Милан», будет снесен, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на итоги голосования городского совета.

Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану» 24 голосами против 20. Сумма сделки составила €197 млн.

Теперь клубы смогут построить на этом же месте новый стадион вместо старого, который будет снесен. Manica и Foster + Partners, два всемирно известных архитектурных бюро, выбранных «Интером» и «Миланом», должны разработать проект нового стадиона в течение следующих 12 месяцев.

Строительство планируется начать в первой половине 2027 года, открытие — в 2031-м. На новом стадионе пройдут матчи Евро-2032, который примет Италия и Турция.

«Сан-Сиро» был построен в 1926 году, последняя реконструкция проводилась в 1989-м. Стадион принимал матчи ЧМ-1934, ЧМ-1990, Евро-1980, финалы Кубка европейских чемпионов 1965 и 1970 годов, Лиги чемпионов 2001-го и 2016-го. На стадионе в год его 100-летия пройдет церемония открытия Олимпийских игр 2026 года.

ЭТО ВАЖНО

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 157
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 367
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 713
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1354
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1277
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1331
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2369
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1137
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1657
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6100
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490
