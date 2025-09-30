USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Два миллиарда Украине на производство дронов

11:57 487

Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом заседания коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе.

«Если мы и дальше считаем, что Украина - наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено 2 миллиарда евро», - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, финансирование должно помочь Украине усилить собственные оборонные возможности и одновременно развивать высокие технологии, полезные для Евросоюза. «Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии», - указала она.

По данным министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала войны. Украина планирует нарастить этот показатель. В июле этого года Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 159
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 368
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 716
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1354
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1279
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1331
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2369
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1138
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1657
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6101
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490

ЭТО ВАЖНО

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 159
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 368
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 716
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1354
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1279
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1331
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2369
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1138
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1657
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6101
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться