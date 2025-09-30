Два миллиарда Украине на производство дронов

Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом заседания коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе.

«Если мы и дальше считаем, что Украина - наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено 2 миллиарда евро», - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, финансирование должно помочь Украине усилить собственные оборонные возможности и одновременно развивать высокие технологии, полезные для Евросоюза. «Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии», - указала она.

По данным министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала войны. Украина планирует нарастить этот показатель. В июле этого года Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.