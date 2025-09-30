Азербайджан поддержал план Трампа

USD 1.7000
Азербайджан выражает поддержку мирной инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, говорится в заявлении МИД республики.

«Мы приветствуем комплексный план по прекращению конфликта в Газе, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Устойчивый и справедливый мир требует искреннего выполнения обязательств, взаимного доверия и уважения к международному праву», – говорится в публикации ведомства в соцсети Х.

В МИД отметили, что для устойчивого мира и политического урегулирования конфликта необходимы обмен пленными и заложниками, решение гуманитарных вопросов, снижение напряженности и укрепление доверия.

«Долгосрочное урегулирование, в основе которого лежит принцип двух государств, может быть достигнут только через диалог и добрую волю», – констатировали в министерстве.

