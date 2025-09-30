USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании

12:04 370

Сегодня в бассейне Дворца спорта в Гяндже продолжились соревнования по плаванию в рамках Игр стран СНГ.

Золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием завоевал азербайджанский пловец Октай Гусейнов. Это первое золото Азербайджана в плавании за всю историю Игр СНГ, которые проводятся в третий раз.

У еще одного представителя Азербайджана Егора Майницкого бронза. Он занял 3-е место в заплыве на 200 метров.

Всего у Азербайджана в плавании на нынешних Играх 10 медалей - 1 золото, 4 серебра и 5 бронзовых наград.

В целом на счету сборной Азербайджана 40 медалей - 6 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 161
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 371
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 721
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1358
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1282
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1334
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2369
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1142
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1657
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6105
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490

