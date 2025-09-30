Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании

Золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием завоевал азербайджанский пловец Октай Гусейнов. Это первое золото Азербайджана в плавании за всю историю Игр СНГ, которые проводятся в третий раз.

Сегодня в бассейне Дворца спорта в Гяндже продолжились соревнования по плаванию в рамках Игр стран СНГ.

У еще одного представителя Азербайджана Егора Майницкого бронза. Он занял 3-е место в заплыве на 200 метров.

Всего у Азербайджана в плавании на нынешних Играх 10 медалей - 1 золото, 4 серебра и 5 бронзовых наград.

В целом на счету сборной Азербайджана 40 медалей - 6 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых.