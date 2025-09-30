Трамп разочарован позицией Евросоюза

Президент США Дональд Трамп разочарован позицией руководства Евросоюза по вопросу санкций в отношении торговых партнеров России, закупающих у нее углероды. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в Брюсселе.

«Есть много других действий, которые мы можем предпринять в плане санкций, в плане «теневого флота» [нефтетанкеров]. Есть целый ряд мер, которые мы могли бы принять, но мы не можем делать это в одиночку. Я думаю, это одна из причин разочарования президента Трампа в отношении ЕС», – сказал Уитакер в ходе конференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

По его мнению, Европа фактически перекладывает санкционную нагрузку на США, в том числе в вопросах ограничений против Китая, Бразилии, Индии и других стран, продолжающих закупать российские нефть и газ.

13 сентября Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против Москвы при условии, что все страны НАТО выступят единым фронтом и прекратят закупки российской нефти. По его словам, сохранение импорта энергоресурсов из РФ отдельными союзниками подорвало переговорные позиции альянса.