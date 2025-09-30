USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Трамп разочарован позицией Евросоюза

12:12 351

Президент США Дональд Трамп разочарован позицией руководства Евросоюза по вопросу санкций в отношении торговых партнеров России, закупающих у нее углероды. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в Брюсселе.

Мэтью Уитакер

«Есть много других действий, которые мы можем предпринять в плане санкций, в плане «теневого флота» [нефтетанкеров]. Есть целый ряд мер, которые мы могли бы принять, но мы не можем делать это в одиночку. Я думаю, это одна из причин разочарования президента Трампа в отношении ЕС», – сказал Уитакер в ходе конференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

По его мнению, Европа фактически перекладывает санкционную нагрузку на США, в том числе в вопросах ограничений против Китая, Бразилии, Индии и других стран, продолжающих закупать российские нефть и газ.

13 сентября Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против Москвы при условии, что все страны НАТО выступят единым фронтом и прекратят закупки российской нефти. По его словам, сохранение импорта энергоресурсов из РФ отдельными союзниками подорвало переговорные позиции альянса.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 162
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 373
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 724
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1359
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1284
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1335
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2369
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1143
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1658
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6106
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490

ЭТО ВАЖНО

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 162
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 373
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 724
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1359
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1284
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1335
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2369
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1143
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1658
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6106
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться