Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее

Министр отметил, что дальновидное стратегическое лидерство президента Ильхама Алиева, укрепившее позиции Азербайджана на международной арене, обеспечило его развитие как страны зеленого роста и зеленой энергии, а его инициатива в глобальной борьбе с изменением климата сыграла беспрецедентную роль.

COP29 (Конференция ООН по изменению климата прошла в Азербайджане в 2024 году – ред.) придала мощный импульс глобальным действиям по борьбе с изменением климата, открыла новые горизонты для поиска справедливых решений и стремительного развития возобновляемой энергетики. Так сказал, выступая на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), министр энергетики Парвиз Шахбазов.

«В частности, политика президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, направленная на развитие проектов в области солнечной и ветровой энергетики, превращение Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана в зоны зеленой энергии, обеспечение устойчивости энергетической системы страны и создание диверсифицированной транспортной инфраструктуры стала основной движущей силой энергетических инициатив COP29. На сегодняшний день 67 стран присоединились к «Глобальному обязательству по хранению энергии и сетям», 66 стран – к «Водородной декларации», а 59 стран – к «Обязательству по зеленой энергии».

Было отмечено, что к 2030 году Азербайджан планирует построить ветряные и солнечные электростанции мощностью 2,7 ГВт в соответствии с максимальными возможностями развития сети. Этот шаг увеличит установленную мощность возобновляемой энергетики в Азербайджане в три раза, то есть до 4 ГВт, предотвратив выбросы парниковых газов в размере 3,2 млн тонн. В течение следующих двух лет в сеть будут интегрированы 10 новых установок и систем аккумуляторных батарей мощностью 250 МВт и емкостью накопления 500 МВт/ч для управления 2 ГВт возобновляемой энергии. Одна из таких установок - ветряная электростанция «Хызы-Апшерон» мощностью 240 МВт - в ноябре будет введена в эксплуатацию. Также было заявлено, что к 2030 году производственная мощность достигнет 1,6 ГВт за счет гидро-, солнечных, ветряных электростанций и крышных панелей в Карабахе и Восточном Зангезуре, что приведет к сокращению выбросов более чем на 2 млн тонн.

В выступлении министра также были затронуты проекты коридора зеленой энергии, соединяющего Южный Кавказ, Центральную Азию, Турцию и Европу, которые способствуют достижению целей Азербайджана в области регионального энергетического перехода и борьбы с изменением климата. «Планируется поэтапно экспортировать 4 ГВт из более чем 6 ГВт мощностей, которые будут созданы на суше и на море к 2032 году через коридор зеленой энергии Каспий - Черное море - Европа, что эквивалентно сокращению выбросов примерно на 4,5 млн тонн», - добавил министр.