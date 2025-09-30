Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее

COP29 (Конференция ООН по изменению климата прошла в Азербайджане в 2024 году – ред.) придала мощный импульс глобальным действиям по борьбе с изменением климата, открыла новые горизонты для поиска справедливых решений и стремительного развития возобновляемой энергетики. Так сказал, выступая на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), министр энергетики Парвиз Шахбазов.
Министр отметил, что дальновидное стратегическое лидерство президента Ильхама Алиева, укрепившее позиции Азербайджана на международной арене, обеспечило его развитие как страны зеленого роста и зеленой энергии, а его инициатива в глобальной борьбе с изменением климата сыграла беспрецедентную роль.
«В частности, политика президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, направленная на развитие проектов в области солнечной и ветровой энергетики, превращение Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана в зоны зеленой энергии, обеспечение устойчивости энергетической системы страны и создание диверсифицированной транспортной инфраструктуры стала основной движущей силой энергетических инициатив COP29. На сегодняшний день 67 стран присоединились к «Глобальному обязательству по хранению энергии и сетям», 66 стран – к «Водородной декларации», а 59 стран – к «Обязательству по зеленой энергии».
Было отмечено, что к 2030 году Азербайджан планирует построить ветряные и солнечные электростанции мощностью 2,7 ГВт в соответствии с максимальными возможностями развития сети. Этот шаг увеличит установленную мощность возобновляемой энергетики в Азербайджане в три раза, то есть до 4 ГВт, предотвратив выбросы парниковых газов в размере 3,2 млн тонн. В течение следующих двух лет в сеть будут интегрированы 10 новых установок и систем аккумуляторных батарей мощностью 250 МВт и емкостью накопления 500 МВт/ч для управления 2 ГВт возобновляемой энергии. Одна из таких установок - ветряная электростанция «Хызы-Апшерон» мощностью 240 МВт - в ноябре будет введена в эксплуатацию. Также было заявлено, что к 2030 году производственная мощность достигнет 1,6 ГВт за счет гидро-, солнечных, ветряных электростанций и крышных панелей в Карабахе и Восточном Зангезуре, что приведет к сокращению выбросов более чем на 2 млн тонн.
В выступлении министра также были затронуты проекты коридора зеленой энергии, соединяющего Южный Кавказ, Центральную Азию, Турцию и Европу, которые способствуют достижению целей Азербайджана в области регионального энергетического перехода и борьбы с изменением климата. «Планируется поэтапно экспортировать 4 ГВт из более чем 6 ГВт мощностей, которые будут созданы на суше и на море к 2032 году через коридор зеленой энергии Каспий - Черное море - Европа, что эквивалентно сокращению выбросов примерно на 4,5 млн тонн», - добавил министр.