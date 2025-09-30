В Милли Меджлисе обсуждали новые тарифы на проезд

Недавнее повышение цен на проезд в метро может быть экономически оправдано, однако остается открытым вопрос, каким образом это отразится на льготных категориях населения. Об этом заявил депутат Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, одной из основных проблем в стране остается регулирование работы общественного транспорта. «В Гяндже уже обеспечили современные автобусы, и это положительный пример. В Баку же качество общественного транспорта напрямую влияет на условия жизни горожан. Но до сих пор не решено, как будут обеспечены льготами студенты, дети семей шехидов, социально уязвимые группы, дети с синдромом Дауна и аутизмом, а также пациенты, направляющиеся на лечение. Вопрос выдачи специальных карт этим категориям также остается открытым», — отметил депутат.

В ходе заседания обсуждалась и проблема такси в аэропорту. По словам парламентария, отсутствие альтернативных перевозчиков создает трудности: «Омбудсмен уже высказалась о необходимости устранения монополии такси. Сейчас же пассажиры, прилетевшие, например, из Нахчывана за 50–60 манатов, вынуждены доплачивать еще 30–40 манатов, чтобы добраться до города».