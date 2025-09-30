USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Взрыв в Пакистане: погибло 9 человек, десятки ранены

По меньшей мере девять человек погибли и около 30 пострадали в результате подрыва автомобиля сил безопасности в пакистанском Белуджистане, сообщили пакистанские СМИ.

Взрыв произошел в городе Кветта – столице провинции – возле штаба Федеральной полиции, после чего последовала стрельба. Местные СМИ отмечают, что это свидетельствует о скоординированной атаке на правоохранителей.

В результате взрыва пострадали около 30 человек, погибло девять. В связи с инцидентом в больницах объявлено чрезвычайное положение.

По информации местной полиции, силы правопорядка и спасатели уже направлены к месту происшествия.

