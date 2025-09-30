USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Украинский дрон вывел из строя С-400 в Крыму

12:39 1625

Силы специальных операций (ССО) Украины в ночь на вторник, 30 сентября, с помощью ударных дронов вывели из строя радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

«В ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского комплекса С-400 «Триумф». Символично, что дорогостоящая система ПВО РФ, предназначенная в том числе для борьбы с БПЛА, была нейтрализована именно ударными дронами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиолокационная станция является «глазами» комплекса С-400. Без этого элемента наблюдения и наведения вся система теряет боеспособность.

