Операция ГУР в России: убит подполковник

В Ставропольском крае РФ ликвидирован подполковник Росгвардии и еще двое военнослужащих. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

«В результате успешной операции ГУР МО Украины… ликвидированы три «росгвардейца»… вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края», — рассказали в ГУР.

Утверждается, что «подполковник Росгвардии» возглавлял группу спецподразделения «Авангард».

Отдельное (17-е) спецподразделение «Авангард» - российский отдел специального назначения в составе Росгвардии, сформированный в 1998 году на базе подразделений «Эдельвейс» и расположенный вблизи Минеральных Вод (Новотерский).