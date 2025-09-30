Китай переманивает «мозги» из США

С начала прошлого года не менее 85 китайских ученых из США перешли в исследовательские институты Китая, при этом более половины – в 2025 году, сообщает CNN.

Эксперты полагают, что отток специалистов может усилиться на фоне стремления Белого дома сократить расходы на науку и ужесточить контроль над иностранными кадрами, тогда как Китай, напротив, активно увеличивает инвестиции в инновации.

Как отмечает CNN, китайские университеты и корпорации предлагают зарубежным ученым высокие оклады, щедрые бонусы и широкий пакет льгот. Согласно данным ОЭСР, только в 2023 году Пекин направил на научные исследования свыше $780 млрд, почти сравнявшись по объему расходов с Соединенными Штатами.

Согласно исследованию Стэндфордского университета, в период с 2010 по 2021 год из США в Китай переехали работать около 12,5 тыс. ученых.