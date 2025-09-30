USD 1.7000
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?

13:04

Айхан Аббасов продолжит работу в основной сборной Азербайджана.

К такому выводу можно прийти из сообщения на сайте АФФА. Указано, что сегодня с Аббасовым встретился президент АФФА Ровшан Наджаф и высоко оценил результаты молодежной сборной, главным тренером которой Аббасов является (или являлся до сих пор), и игру национальной команды против Украины (1:1) в отборочном турнире ЧМ-2026. Напомним, после увольнения Фернанду Сантуша сборную в срочном порядке поручили Аббасову.

Наджаф пожелал удачи Айхану в предстоящих выездных матчах против Франции и Украины.

При этом сайт АФФА не сообщает, на какой срок заключено соглашение с новым главным тренером.

Важно отметить, что Айхан Аббасов не хотел быть временщиком в сборной, а ставил условие о заключении полноценного контракта. Но где детали этого соглашения?

Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема, все еще актуально
29 сентября 2025, 22:08
Операция ГУР в России: убит подполковник
Операция ГУР в России: убит подполковник видео
12:41
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21

