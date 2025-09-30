Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?

Айхан Аббасов продолжит работу в основной сборной Азербайджана.

К такому выводу можно прийти из сообщения на сайте АФФА. Указано, что сегодня с Аббасовым встретился президент АФФА Ровшан Наджаф и высоко оценил результаты молодежной сборной, главным тренером которой Аббасов является (или являлся до сих пор), и игру национальной команды против Украины (1:1) в отборочном турнире ЧМ-2026. Напомним, после увольнения Фернанду Сантуша сборную в срочном порядке поручили Аббасову.

Наджаф пожелал удачи Айхану в предстоящих выездных матчах против Франции и Украины.

При этом сайт АФФА не сообщает, на какой срок заключено соглашение с новым главным тренером.

Важно отметить, что Айхан Аббасов не хотел быть временщиком в сборной, а ставил условие о заключении полноценного контракта. Но где детали этого соглашения?