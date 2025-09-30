Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне

«Я слежу за ситуацией в Балтийском море совместно с Бюро национальной безопасности (БНБ) и президентами стран Балтии. Балтийское море — еще одна сфера гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона. То, что происходит с теневым флотом и использованием кораблей для беспилотных летательных аппаратов, безусловно, вызывает беспокойство», — сказал Навроцкий в эфире Radio ZET.

Он отметил, что Польша ожидает анализа от военных, прежде чем принимать решения по этому вопросу. «Мы ждем анализа от наших военных. Такие решения не принимаются после слов президента (Украины Владимира) Зеленского», — подчеркнул он.

Также Навроцкий отметил, что, хотя военный сценарий развивается не так, как того ожидал президент России Владимир Путин, Россия не собирается прекращать свои действия.

«Мы не знаем, перерастет ли это в нападение на страны НАТО, но мы должны быть к этому готовы. Я с самого начала призываю к подготовке к потенциальной войне,чтобы победить и сохранить мир. Я считаю, что подготовка к войне – это гарантия мира. Поэтому 5% ВВП на вооруженные силы, закупка лучшей техники со всего мира, инвестиции в польского солдата, в том числе рядового, и увеличение численности армии – вот как мы покупаем себе мир», – добавил президент.