Новый план Евросоюза по Украине и Молдове

Европейская комиссия (ЕК) предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Было предложено провести работу по «кластерам» – отдельным блокам тем, которые государства должны привести в соответствии с нормами Евросоюза.

Европейский союз (ЕС) начал техническую работу по присоединению Украины и Молдовы в обход позиции Венгрии, сообщила газета Financial Times (FT).

Лидеры ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Копенгагене 1 октября, а на следующий день к ним присоединятся лидеры других стран, включая Украину и Молдову.

FT цитирует вице-премьера Украина Тараса Качку, по словам которого Киев надеется убедить Будапешт разрешить переговоры. Окончательное решение о вступлении Украины в ЕС по-прежнему требует единогласного принятия. Качка сказал, что надеется убедить Венгрию «скорректировать» свою позицию из «уважения».

В августе Politico писало, что в Брюсселе обсуждается возможность ускорить процесс вступления Молдовы, открыв для нее переговорный кластер до парламентских выборов, чтобы поддержать проевропейские силы.

Орбан утверждал, что вступление Украины в ЕС якобы будет иметь негативные последствия для экономики Венгрии и истощит ресурсы страны. Он добавил, что не станет финансировать присоединение Украины к объединению.