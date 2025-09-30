USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Америка выбрала Лукашенко посредником

13:33 1001

Вашингтон установил канал связи с Беларусью, чтобы через Минск донести американскую позицию до российского руководства. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

По его словам, именно поэтому США приняли участие в освобождении нескольких заключенных в Беларуси.

«Мы знаем, что (белорусский лидер Александр) Лукашенко много разговаривает с (президентом России Владимиром) Путиным. Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина», – сказал Келлог в ходе выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности.

Он отметил, что изначально целью установления связей с Минском было именно это, а не освобождение политических заключенных.

Спецпосланник раскритиковал бывшего американского президента Джо Байдена за отсутствие прямых переговоров по украинскому вопросу.

«Думаю, это одна из ошибок предыдущей администрации. Президент Байден вообще даже не брался за телефон, чтобы поговорить с Путиным о войне», – отметил политик.

Келлог считает, что с дипломатической точки зрения это была ошибка, ведь «с противниками необходимо вести диалог».

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6585
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 592
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 674
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 861
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 1766
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 2398
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5092
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 11517
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема, все еще актуально
29 сентября 2025, 22:08 7175
Операция ГУР в России: убит подполковник
Операция ГУР в России: убит подполковник видео
12:41 2679
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 966
