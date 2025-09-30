Америка выбрала Лукашенко посредником

Вашингтон установил канал связи с Беларусью, чтобы через Минск донести американскую позицию до российского руководства. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

По его словам, именно поэтому США приняли участие в освобождении нескольких заключенных в Беларуси.

«Мы знаем, что (белорусский лидер Александр) Лукашенко много разговаривает с (президентом России Владимиром) Путиным. Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина», – сказал Келлог в ходе выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности.

Он отметил, что изначально целью установления связей с Минском было именно это, а не освобождение политических заключенных.

Спецпосланник раскритиковал бывшего американского президента Джо Байдена за отсутствие прямых переговоров по украинскому вопросу.

«Думаю, это одна из ошибок предыдущей администрации. Президент Байден вообще даже не брался за телефон, чтобы поговорить с Путиным о войне», – отметил политик.

Келлог считает, что с дипломатической точки зрения это была ошибка, ведь «с противниками необходимо вести диалог».