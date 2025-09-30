USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Израиль хозяйничает в Сирии

13:45 676

Израильские военнослужащие пересекли границу и проникли на территорию провинции Дераа на юге Сирии, сообщил телеканал Al-Ikhbaria («Аль-Ихбария»).

По данным телеканала, утром израильские военные были замечены на окраине населенного пункта Абдин на западе провинции Дераа, после чего прибыли в район Эль-Ареда, где, как утверждается, развернули контрольно-пропускной пункт.

По информации телеканала Syria TV, накануне израильский армейский патруль вошел на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провел зачистку в населенном пункте Эль-Муаллака. Телеканал отмечал, что подобные проникновения израильских сил вглубь сирийской территории участились – военные задерживают местных жителей и проводят обыски в их домах.

22 сентября президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что между Дамаском и Тель-Авивом возможно достижение договоренностей по вопросам безопасности, однако израильские силы «в любом случае должны покинуть сирийскую территорию».

Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6587
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 592
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 674
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 861
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 1767
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 2400
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5092
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 11517
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема, все еще актуально
29 сентября 2025, 22:08 7175
Операция ГУР в России: убит подполковник
Операция ГУР в России: убит подполковник видео
12:41 2680
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 966

