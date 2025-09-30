Израиль хозяйничает в Сирии

Израильские военнослужащие пересекли границу и проникли на территорию провинции Дераа на юге Сирии, сообщил телеканал Al-Ikhbaria («Аль-Ихбария»).

По данным телеканала, утром израильские военные были замечены на окраине населенного пункта Абдин на западе провинции Дераа, после чего прибыли в район Эль-Ареда, где, как утверждается, развернули контрольно-пропускной пункт.

По информации телеканала Syria TV, накануне израильский армейский патруль вошел на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провел зачистку в населенном пункте Эль-Муаллака. Телеканал отмечал, что подобные проникновения израильских сил вглубь сирийской территории участились – военные задерживают местных жителей и проводят обыски в их домах.

22 сентября президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что между Дамаском и Тель-Авивом возможно достижение договоренностей по вопросам безопасности, однако израильские силы «в любом случае должны покинуть сирийскую территорию».