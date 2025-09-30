Али Асадов на встрече с Лукашенко

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Азербайджана.
Согласно сообщению, президент Беларуси приветствовал участников встречи. Али Асадов передал президенту Беларуси приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
«Премьер-министр также затронул вопросы двусторонней повестки дня азербайджано-белорусского экономического сотрудничества», - отмечается в сообщении Кабмина.