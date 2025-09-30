В Париже пропал африканский посол

Посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) во Франции Нкосинати Эмманюэль Мтхетва пропал без вести в Париже. Об этом сообщил портал Actu17 со ссылкой на источник в полиции.

Дипломат, которому 58 лет, перестал выходить на связь во второй половине дня 29 сентября. Служба безопасности посольства сообщила об исчезновении лишь вечером. Власти начали расследование и опросили ближайшее окружение посла.

Посольство ЮАР находится на набережной Орсе неподалеку от резиденции французского МИД. Как сообщает портал, последний сигнал с телефона Мтхетвы был зафиксирован на западе города. Следствие рассматривает разные версии его исчезновения.

Мтхетва был назначен послом ЮАР в Париже в феврале 2024 года. В период с 2009 по 2014 год он занимал пост министра по делам полиции, а затем возглавлял министерство спорта, искусства и культуры.