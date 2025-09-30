USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

В Париже пропал африканский посол

13:56 517

Посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) во Франции Нкосинати Эмманюэль Мтхетва пропал без вести в Париже. Об этом сообщил портал Actu17 со ссылкой на источник в полиции.

Посольство ЮАР в Париже

Дипломат, которому 58 лет, перестал выходить на связь во второй половине дня 29 сентября. Служба безопасности посольства сообщила об исчезновении лишь вечером. Власти начали расследование и опросили ближайшее окружение посла.

Посольство ЮАР находится на набережной Орсе неподалеку от резиденции французского МИД. Как сообщает портал, последний сигнал с телефона Мтхетвы был зафиксирован на западе города. Следствие рассматривает разные версии его исчезновения.

Мтхетва был назначен послом ЮАР в Париже в феврале 2024 года. В период с 2009 по 2014 год он занимал пост министра по делам полиции, а затем возглавлял министерство спорта, искусства и культуры.

Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6588
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 595
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 676
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 862
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 1770
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 2405
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5095
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 11520
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема, все еще актуально
29 сентября 2025, 22:08 7175
Операция ГУР в России: убит подполковник
Операция ГУР в России: убит подполковник видео
12:41 2684
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 968

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6588
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 595
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 676
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 862
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 1770
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 2405
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5095
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 11520
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема, все еще актуально
29 сентября 2025, 22:08 7175
Операция ГУР в России: убит подполковник
Операция ГУР в России: убит подполковник видео
12:41 2684
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться