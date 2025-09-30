USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион

среди них и Эльза Сеидджахан
Инара Рафикгызы
13:58 597

На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу о крупном мошенничестве и присвоении, фигурантами которого являются Хаял Абдуллаев, известный как «Ломбард Хаял», и его помощник Фарид Абузерли.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой был зачитан обвинительный акт. Согласно обвинению, подсудимые злоупотребили доверием граждан и присвоили крупные объемы ювелирных изделий, заложенных клиентами в ломбард. Несмотря на то что клиенты возвращали полученные средства, им отказывали в возврате имущества, ссылаясь на необходимость «прийти в другой раз». В итоге пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Следствие установило, что общий ущерб от действий обвиняемых составил около одного миллиона манатов. Свою вину они не признали.

Среди потерпевших — заслуженная артистка Эльза Сеидджахан. По словам певицы, она заложила в ломбард золото и бриллианты на сумму около 100 тысяч манатов, получив взамен 8 500 манатов. Несмотря на полное погашение долга, украшения ей так и не вернули.

Артистка отметила, что часть заложенного принадлежала ее подруге и что она узнала о множественных аналогичных случаях.

Аналогичным образом была обманута 85-летняя Нарханым Гасанова. Она передала обвиняемым старинные золотые часы и два кольца, получив 3 с половиной тысячи манатов. Несмотря на своевременное погашение долга, женщине отказали в возврате имущества, а при повторном визите она обнаружила, что сотрудники ломбарда куда-то исчезли.

Всего в рамках дела потерпевшими признаны более 30 человек. Нанесенный им совокупный ущерб оценивается в один миллион манатов. В случае признания вины Абдуллаеву грозит от 10 до 14 лет лишения свободы, Абузерли — от 5 до 10 лет.

Очередное заседание назначено на 3 ноября.

