В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Поляки будут обороняться нидерландскими Patriot

Нидерланды с 1 декабря развернут в Польше зенитные ракетные комплексы Patriot и NASAMS, а также средства противодействия БПЛА для усиления защиты восточной границы НАТО. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны королевства.

С 1 сентября по 1 декабря в Польше несут дежурство нидерландские истребители F-35, патрулирующие воздушное пространство страны. По окончании этой миссии их сменят зенитные ракетные комплексы Patriot и NASAMS вместе со средствами противодействия беспилотникам, которые обеспечат защиту крупного логистического узла, через который проходит западная военная помощь Киеву.

Накануне польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что война России и Украины напрямую касается и Польши. По его словам, утверждения о том, что «это не наша война» и с ней не стоит связываться, ошибочны, так как речь идет о безопасности и выживании западной цивилизации в целом.

Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6591
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 598
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 677
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 863
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 1773
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 2407
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5095
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 11521
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема, все еще актуально
29 сентября 2025, 22:08 7177
Операция ГУР в России: убит подполковник
Операция ГУР в России: убит подполковник видео
12:41 2688
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 968

