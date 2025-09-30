Поляки будут обороняться нидерландскими Patriot

Нидерланды с 1 декабря развернут в Польше зенитные ракетные комплексы Patriot и NASAMS, а также средства противодействия БПЛА для усиления защиты восточной границы НАТО. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны королевства.

С 1 сентября по 1 декабря в Польше несут дежурство нидерландские истребители F-35, патрулирующие воздушное пространство страны. По окончании этой миссии их сменят зенитные ракетные комплексы Patriot и NASAMS вместе со средствами противодействия беспилотникам, которые обеспечат защиту крупного логистического узла, через который проходит западная военная помощь Киеву.

Накануне польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что война России и Украины напрямую касается и Польши. По его словам, утверждения о том, что «это не наша война» и с ней не стоит связываться, ошибочны, так как речь идет о безопасности и выживании западной цивилизации в целом.