BP объявила о планах в Азербайджане

Об этом заявил вице-президент BP по добыче в Азербайджане, Грузии и Турции Стюарт Шоу во второй день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

Компания BP работает в Азербайджане уже 30 лет и намерена оставаться здесь как минимум на следующие три десятилетия.

Он подчеркнул, что компания нацелена на долгосрочное сотрудничество со страной, однако для достижения успеха в будущем необходимо отходить от традиционных подходов.

«Если мы продолжим работать так же, как прежде, особенно в части углеродного следа и отношения к окружающей среде, мы не сможем оставаться столь же успешными», — отметил Шоу.

Отдельное внимание представитель BP уделил развитию проекта «Шахдениз».

«В начале этого года мы подтвердили планы по декарбонизации операций на месторождении.

Речь идет о крупном компрессорном объекте, который будет построен в Каспийском море. Он станет не только более безопасным и эффективным, но и будет работать на основе электрификации — питаться от кабелей, проложенных с берега», — сказал он.

По его словам, именно такие решения определяют стратегию компании на будущее: «Наши партнерства и внимание к вопросам экологии распространяются не только на текущие операции, но и на будущие проекты. Сотрудничество с SOCAR и технологическими партнерами — яркий тому пример».