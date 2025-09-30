USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

BP объявила о планах в Азербайджане

14:28 188

Компания BP работает в Азербайджане уже 30 лет и намерена оставаться здесь как минимум на следующие три десятилетия.

Об этом заявил вице-президент BP по добыче в Азербайджане, Грузии и Турции Стюарт Шоу во второй день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

Он подчеркнул, что компания нацелена на долгосрочное сотрудничество со страной, однако для достижения успеха в будущем необходимо отходить от традиционных подходов.

«Если мы продолжим работать так же, как прежде, особенно в части углеродного следа и отношения к окружающей среде, мы не сможем оставаться столь же успешными», — отметил Шоу.

Отдельное внимание представитель BP уделил развитию проекта «Шахдениз».

«В начале этого года мы подтвердили планы по декарбонизации операций на месторождении.

Речь идет о крупном компрессорном объекте, который будет построен в Каспийском море. Он станет не только более безопасным и эффективным, но и будет работать на основе электрификации — питаться от кабелей, проложенных с берега», — сказал он.

По его словам, именно такие решения определяют стратегию компании на будущее: «Наши партнерства и внимание к вопросам экологии распространяются не только на текущие операции, но и на будущие проекты. Сотрудничество с SOCAR и технологическими партнерами — яркий тому пример».

Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6593
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 599
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 678
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 863
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 1773
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 2407
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5096
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 11522
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема, все еще актуально
29 сентября 2025, 22:08 7178
Операция ГУР в России: убит подполковник
Операция ГУР в России: убит подполковник видео
12:41 2690
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 969

