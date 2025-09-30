Трамп нервирует американских военных

По информации трех источников, близких к ситуации, проект новой оборонной стратегии был представлен широкому кругу военных лидеров, которые отреагировали на него крайне негативно. Среди критиков министра обороны Пита Хегсета и Дональда Трампа оказался и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Главная тревога военных связана с убежденностью Хегсета, что Пентагон должен уделять приоритетное внимание внутренним вопросам США, а не международным конфликтам и конкуренции с Китаем. По мнению некоторых военачальников, представленная оборонная стратегия является «недальновидной» и «нерелевантной», отмечает WP.

«Министр Хегсет поручил разработать стратегию национальной обороны, которая будет направлена на реализацию разумной программы президента Трампа «Америка прежде всего». Этот процесс все еще продолжается», – заявил изданию представитель Пентагона Шон Парнелл.

В среду глава Пентагона планирует встретиться с сотнями американских генералов и адмиралов в штате Вирджиния. Источники WP подчеркивают, что даже ключевые руководители не понимают, «какова причина встречи». Трамп объяснял, что встреча призвана укрепить боевой дух военачальников.