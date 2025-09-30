USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Трамп нервирует американских военных

14:32

Американские военные выразили серьезную озабоченность относительно подходов администрации Дональда Трампа к оборонной стратегии и внешнеполитическим приоритетам, сообщает The Washington Post.

Президент США Дональд Трампа и глава Пентагона Пит Хегсет

По информации трех источников, близких к ситуации, проект новой оборонной стратегии был представлен широкому кругу военных лидеров, которые отреагировали на него крайне негативно. Среди критиков министра обороны Пита Хегсета и Дональда Трампа оказался и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Главная тревога военных связана с убежденностью Хегсета, что Пентагон должен уделять приоритетное внимание внутренним вопросам США, а не международным конфликтам и конкуренции с Китаем. По мнению некоторых военачальников, представленная оборонная стратегия является «недальновидной» и «нерелевантной», отмечает WP.

«Министр Хегсет поручил разработать стратегию национальной обороны, которая будет направлена на реализацию разумной программы президента Трампа «Америка прежде всего». Этот процесс все еще продолжается», – заявил изданию представитель Пентагона Шон Парнелл.

В среду глава Пентагона планирует встретиться с сотнями американских генералов и адмиралов в штате Вирджиния. Источники WP подчеркивают, что даже ключевые руководители не понимают, «какова причина встречи». Трамп объяснял, что встреча призвана укрепить боевой дух военачальников.

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 2291
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 1724
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12291
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2189
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6982
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 1773
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1348
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 1286
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 2806
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 3714
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5416

