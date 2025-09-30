Бывший генсек НАТО о категорическом отказе Зеленского

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал о том, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность рассмотреть уступку территорий, чтобы положить конец конфликту, пишет Euractiv.

В качестве примера он привел Финляндию, которая отказалась от части своей территории, чтобы сохранить независимость страны.

«Когда я впервые намекнул на «финское решение» в Украине, Зеленский категорически отверг идею уступки каких-либо территорий», — заявил Столтенберг.

По его словам, со временем украинский президент и его советники стали «менее пренебрежительно относиться к уступкам при условии, что новые границы и безопасность Украины будут гарантированы ее членством в НАТО».