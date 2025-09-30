USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ

Отдел информации
14:30

В рамках реформ, проводимых Министерством юстиции на очередном этапе в направлении оптимизации и цифровизации процессов, запущена новая услуга по оценке недвижимости на основе искусственного интеллекта, позволяющая определять ее рыночную стоимость.

Новая услуга предназначена как для граждан, так и для нотариусов при оформлении сделок купли-продажи недвижимости. Она позволяет рассчитать ориентировочную рыночную стоимость квартир, земельных участков, а также жилых и нежилых объектов.

Оценка производится на основе введенных пользователем основных характеристик недвижимости. Система рассчитывает результат, приближенный к реальным рыночным ценам, которые регулярно обновляются. Благодаря этому граждане и нотариусы получают возможность без лишних временных затрат ознакомиться с предполагаемой стоимостью недвижимости в соответствии с ее текущим состоянием.

Базовые данные для расчетов берутся из Электронной нотариальной информационной системы и охватывают сделки купли-продажи прошлых периодов. Кроме того, с учетом ежедневно обновляемых рыночных цен данные, полученные с рынка купли-продажи недвижимости и из объявлений, обрабатываются и с помощью моделей искусственного интеллекта интегрируются в результаты. В итоге пользователю выдается конечный результат о предполагаемой стоимости объекта.

Воспользоваться новой услугой можно в разделе «Оценка недвижимости» на сайте www.notariat.az.

Запуск этой инициативы станет важным шагом на пути к повышению прозрачности на рынке недвижимости, упрощению сделок купли-продажи, а также развитию инновационных решений за счет внедрения современных цифровых технологий.

