Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ

В рамках реформ, проводимых Министерством юстиции на очередном этапе в направлении оптимизации и цифровизации процессов, запущена новая услуга по оценке недвижимости на основе искусственного интеллекта, позволяющая определять ее рыночную стоимость.

Новая услуга предназначена как для граждан, так и для нотариусов при оформлении сделок купли-продажи недвижимости. Она позволяет рассчитать ориентировочную рыночную стоимость квартир, земельных участков, а также жилых и нежилых объектов.

Оценка производится на основе введенных пользователем основных характеристик недвижимости. Система рассчитывает результат, приближенный к реальным рыночным ценам, которые регулярно обновляются. Благодаря этому граждане и нотариусы получают возможность без лишних временных затрат ознакомиться с предполагаемой стоимостью недвижимости в соответствии с ее текущим состоянием.