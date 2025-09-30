«Гордиев узел» в поселке Бакиханова: никто не в силах разрубить

По их словам, ветви хвойных деревьев на их улице вросли в линии электропередачи высокого напряжения. Особенно опасной ситуация становится в ветреную погоду — провода не выдерживают нагрузки, возникает угроза пожара.

Жители улицы Ашуг Пери, что в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку, обратились в haqqin.az со своей проблемой.

«В дождь страшно выходить из дома. Все знают о проблеме, но когда дело доходит до решения, начинают перекладывать ответственность», — жалуются жильцы.

Жители обращались в ОАО «Азеришыг», откуда их перенаправили в другие структуры. В итоге дело дошло до Министерства экологии, оттуда — в городское объединение по озеленению. Специалисты объединения осмотрели участок и снова порекомендовали обратиться в «Азеришыг».

«Мы не можем выпускать детей на улицу. Если в сильный ветер ветви деревьев оборвут провода, будет беда. Месяцами ходим по кругу между ведомствами, и, судя по ответам, эта игра в перекидывание ответственности продолжится», — говорит житель Эльчин Мамедов.

В объединении по озеленению сообщили haqqin.az, что обрезка хвойных деревьев может повредить их биологическому развитию. Жалобщикам же рекомендовано обращаться к владельцу коммуникационных линий, проходящих по улице.