«Гордиев узел» в поселке Бакиханова: никто не в силах разрубить

Ульвия Худиева
14:36 1296

Жители улицы Ашуг Пери, что в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку, обратились в haqqin.az со своей проблемой.

По их словам, ветви хвойных деревьев на их улице вросли в линии электропередачи высокого напряжения. Особенно опасной ситуация становится в ветреную погоду — провода не выдерживают нагрузки, возникает угроза пожара.

«В дождь страшно выходить из дома. Все знают о проблеме, но когда дело доходит до решения, начинают перекладывать ответственность», — жалуются жильцы.

Жители обращались в ОАО «Азеришыг», откуда их перенаправили в другие структуры. В итоге дело дошло до Министерства экологии, оттуда — в городское объединение по озеленению. Специалисты объединения осмотрели участок и снова порекомендовали обратиться в «Азеришыг».

«Мы не можем выпускать детей на улицу. Если в сильный ветер ветви деревьев оборвут провода, будет беда. Месяцами ходим по кругу между ведомствами, и, судя по ответам, эта игра в перекидывание ответственности продолжится», — говорит житель Эльчин Мамедов.

В объединении по озеленению сообщили haqqin.az, что обрезка хвойных деревьев может повредить их биологическому развитию. Жалобщикам же рекомендовано обращаться к владельцу коммуникационных линий, проходящих по улице.

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 2296
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 1730
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12295
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2190
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6986
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 1776
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1350
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 1287
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 2809
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 3717
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5418

