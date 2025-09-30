Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?

В последние годы цены на жилье в Азербайджане растут ежемесячно на 1–2%, а годовой прирост может достигать 15–20%. Об этом сообщил haqqin.az председатель Общества оценщиков, экономист Вугар Орудж.

По его словам, на рост стоимости недвижимости влияет целый ряд факторов. Один из ключевых — подорожание строительных материалов после начала войны между Россией и Украиной, что также вызвало рост затрат на оплату труда.

«Если раньше себестоимость строительства одного квадратного метра составляла 400–500 манатов, то сегодня она превышает 1000 манатов», — отметил эксперт.

Существенное влияние оказывают и демографические факторы: рост численности населения и миграция в города увеличивают спрос на покупку и аренду жилья. Дополнительно на рынок воздействуют ипотечные программы, налоговые реформы, снос старого фонда, развитие инфраструктуры, инфляция, проведение международных мероприятий и приток иностранных инвестиций. Свою роль играет и «эффект домино», когда маклеры искусственно завышают цены.

По словам Оруджа, недвижимость остается самым надежным инвестиционным инструментом: ежегодное удорожание достигает 15–20%, а сдача в аренду приносит стабильный дополнительный доход.

«Эта тенденция характерна не только для Азербайджана, но и для всего мира. Если взглянуть на Турцию, Россию или европейские страны, видно, что именно недвижимость остается наиболее востребованным направлением для инвестиций. В Азербайджане недвижимость фактически выполняет роль банка: если вклады приносят максимум 11–12% годовых, то жилье обеспечивает до 20% роста стоимости плюс доход от аренды», — подчеркнул экономист.

Орудж добавил, что остановить эту динамику могут лишь глобальный кризис, валютные колебания или масштабные природные катастрофы.