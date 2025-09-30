USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?

Экономист назвал причины
14:59 2300

В последние годы цены на жилье в Азербайджане растут ежемесячно на 1–2%, а годовой прирост может достигать 15–20%. Об этом сообщил haqqin.az председатель Общества оценщиков, экономист Вугар Орудж.

По его словам, на рост стоимости недвижимости влияет целый ряд факторов. Один из ключевых — подорожание строительных материалов после начала войны между Россией и Украиной, что также вызвало рост затрат на оплату труда.

«Если раньше себестоимость строительства одного квадратного метра составляла 400–500 манатов, то сегодня она превышает 1000 манатов», — отметил эксперт.

Существенное влияние оказывают и демографические факторы: рост численности населения и миграция в города увеличивают спрос на покупку и аренду жилья. Дополнительно на рынок воздействуют ипотечные программы, налоговые реформы, снос старого фонда, развитие инфраструктуры, инфляция, проведение международных мероприятий и приток иностранных инвестиций. Свою роль играет и «эффект домино», когда маклеры искусственно завышают цены.

По словам Оруджа, недвижимость остается самым надежным инвестиционным инструментом: ежегодное удорожание достигает 15–20%, а сдача в аренду приносит стабильный дополнительный доход.

«Эта тенденция характерна не только для Азербайджана, но и для всего мира. Если взглянуть на Турцию, Россию или европейские страны, видно, что именно недвижимость остается наиболее востребованным направлением для инвестиций. В Азербайджане недвижимость фактически выполняет роль банка: если вклады приносят максимум 11–12% годовых, то жилье обеспечивает до 20% роста стоимости плюс доход от аренды», — подчеркнул экономист.

Орудж добавил, что остановить эту динамику могут лишь глобальный кризис, валютные колебания или масштабные природные катастрофы.

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 2301
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 1731
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12295
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2190
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6986
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 1778
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1351
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 1288
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 2810
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 3719
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5419

ЭТО ВАЖНО

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 2301
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 1731
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12295
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2190
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6986
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 1778
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1351
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 1288
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 2810
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 3719
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5419
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться