В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Фантазии российской разведки: украинцы атакуют Польшу, чтобы вызвать войну с Россией

15:05 772

Украина готовится забросить на территорию Польши диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) под видом российских и белорусских спецподразделений, чтобы втянуть страны НАТО в противостояние с Москвой. Так заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

В ведомстве, ссылаясь на «поступающую информацию», утверждают, что участвовать в «провокации» должны воюющие на стороне ВСУ представители «Легиона «Свободной России» и белорусского полка имени Калиновского. Они якобы сымитируют атаку на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы «усилить общественный резонанс».

«Предполагается, что после «выявления и нейтрализации» ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Беларусь в попытке дестабилизации обстановки в Польше», — говорится в сообщении СВР.

Подобный сценарий разработали в Главном управлении разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами, утверждают в СВР.

Глава Центра по борьбе с фейками при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о якобы готовящихся провокациях Киева, передает «Страна.ua».

По его словам, это «Россия может испытать прочность польской границы, заслав ДРГ, и попытаться проникнуть на территорию Польши. Нарышкин (Сергей Нарышкин - директор Службы внешней разведки РФ - ред.) и СВР РФ фактически анонсировали собственные планы. Главная цель — проверка реакции альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят испугать и снизить поддержку Украины», — сообщил Коваленко.

В сентябре несколько стран обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства беспилотниками или истребителями. Польша и Эстония задействовали статью 4 устава НАТО, которая предполагает консультации с союзниками в случае угрозы безопасности и территориальной целостности страны. В ответ на провокации силы НАТО начали операцию «Восточный часовой» в Польше. Российские власти отрицали причастность к инцидентам и заявляли, что за провокациями может стоять Украина.

