Хуситы атаковали судно с россиянами на борту

Нидерландское грузовое судно село на мель и загорелось после ракетного обстрела в Аденском заливе, сообщает Al Arabiya.

По имеющимся данным, экипаж судна, в состав которого входили граждане Филиппин, России, Шри-Ланки и Украины, был эвакуирован. Двое моряков получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии и доставлен в больницу в Джибути. Факт обстрела подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно европейским морским источникам, судно MV MINERVAGRACHT, принадлежащее нидерландской компании Splitoff, село на мель примерно в 128 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден.

Отмечается, что судно не запрашивало помощи у европейских военно-морских сил, находящихся в этом районе.

Французский центр морской информации (MICA Center) уточнил, что судно подверглось нападению уже во второй раз за неделю.

«Хуситы ранее наносили по нему ракетный удар 23 сентября. Судно не пострадало, поскольку снаряд упал примерно в двух морских милях от его местонахождения в Аденском заливе», — говорится в сообщении.

MICA приписывает атаку йеменской группировке хуситов, подчеркивая, что «судно не имеет никакого отношения к Израилю, и причина, по которой по нему дважды нанесли удар, остается неизвестной».

Агентство Associated Press назвало это нападение самым серьезным в Аденском заливе с июля, когда в результате атак были потоплены два судна.

С 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли в Красном море и Аденском заливе, которые, по их утверждениям, «связаны с Израилем».