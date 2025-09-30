USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Задержан еще один подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков»

15:15 879

Полиция Польши задержала гражданина Украины, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах системы «Северный поток», сообщила польская радиостанция RMF24 30 сентября. Задержание провели на основании европейского ордера на арест, выданного судом в Германии.

Задержанный представлен как инструктор по дайвингу Wołodymyr Z., а его фамилия не приводится. Предположительно, это Владимир Журавлев, о розыске которого ранее писали немецкие СМИ.

Подозреваемого задержали в городе Прушкув, после чего доставили в окружную прокуратуру в Варшаве. Скоро, как пишет RMF24, должна начаться процедура его экстрадиции.

Адвокат задержанного Тимофей Папроцкий заявил, что оснований выдавать его подзащитного Германии нет. По его словам, пока нет уверенности в том, что задержанный украинец участвовал в диверсии.

Власти Германии ранее утверждали, что Владимир Журавлев непосредственно участвовал во взрыве системы газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. Немецкое следствие считает, что он вместе с другими участниками диверсии вышел на яхте из города Росток, после чего погрузился под воду и установил взрывные устройства на трубопроводе.

Владимир Журавлев стал вторым гражданином Украины, задержанным по делу о диверсии на «Северных потоках». В Италии в конце августа по запросу Германии задержали отставного капитана Вооруженных сил Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в диверсии. Суд в Италии решил экстрадировать его в Германию.

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 2307
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 1733
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12297
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2191
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6989
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 1781
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1353
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 1289
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 2811
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 3721
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5419

