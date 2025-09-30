Переехавших в Карабах устраивают на работу

В соответствии с программой «Великое возвращение» Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает работу по трудоустройству жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Минтруда, на этот раз еще 15 жителям Агдамского, Ходжалинского, Лачинского, Агдеринского районов и города Шуша были переданы материалы в рамках программы самозанятости. Официальные лица Госагентства и специального представительства президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах встретились с участниками программы.

С помощью переданных им активов жители создали свой малый бизнес в сфере животноводства, по производству мучных изделий, небольшой швейный цех, салон женской красоты, фотомастерскую и др.

Участники программы выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанную им поддержку.

В рамках программы самозанятости уже трудоустроены 460 жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории.