Катар собирает посредников мира с Израилем и ХАМАС

Катар во вторник проведет встречу посредников, участвующих в непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС по вопросу прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Глава египетской разведки вчера принял участие во встрече с переговорной делегацией ХАМАС. Сегодня мы проведем очередную встречу, в которой примет участие Турция», – отметил катарский дипломат на пресс-конференции в Дохе.

Кроме того, он сообщил, что Катар удовлетворен гарантиями безопасности, которые он получил от США после израильского нападения на Доху.

«Мы рассчитываем, что израильские атаки не повторятся», – отметил аль-Ансари.

Дипломат подчеркнул, что для Катара приоритетом остается защита собственного суверенитета и обеспечение безопасности всех, кто проживает в стране. Поэтому, по словам аль-Ансари, для Дохи было принципиально важно получить от израильской стороны заверения, что подобная ситуация не повторится.

Накануне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор с главой катарского правительства Мухаммедом Абдуррахманом Аль Тани. В ходе беседы Нетаньяху выразил глубокое сожаление по поводу того, что в результате израильского ракетного удара по целям ХАМАС в Дохе непреднамеренно погиб катарский военнослужащий. Он указал, что Израиль нарушил суверенитет Катара, и заверил, что подобные атаки не повторятся.

Израильский удар по штаб-квартире ХАМАС в столице Катара Дохе был нанесен 9 сентября 2025 года во время встречи, на которой обсуждалось последнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

Как сообщал израильский 12-й телеканал, главной целью был лидер группировки Халиль аль-Хайя. «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в ХАМАС сообщила, что в результате взрывов в Дохе никто из лидеров движения не погиб, однако жертвами стали пять его рядовых членов, включая сына Халиля аль-Хайи и его помощника. Кроме того, катарское министерство внутренних дел подтвердило гибель одного местного офицера безопасности.

