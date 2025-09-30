Болгария закроет нефтяной кран

Болгария намерена прекратить закупки российского газа к концу 2027 года, что фактически приведет к остановке его транзита в Венгрию и Словакию. Об этом сообщил министр энергетики страны Жечо Станков.

«Будучи членом ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ [от российских энергоресурсов] к концу 2027 года», – заявил он в интервью изданию Politico.

Министр выразил уверенность, что к началу 2028 года Европа полностью откажется от российского газа. По его словам, Венгрия и Словакия не окажутся в уязвимом положении, поскольку смогут наладить поставки топлива из других источников.

Станков добавил, что Болгария ведет консультации с соседними государствами «о возможном проведении совместных тендеров на заключение долгосрочных контрактов на поставку американского СПГ через Болгарию», при этом возможная схема поставок может начать действовать «начиная со следующего года».

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.