Украинские военные в Дании

16:06

Украинские военные начали развертывание миссии в Дании, цель которой — обмен опытом защиты от дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой новой системы противодействия российским и другим дронам», — заявил глава государства.

По словам президента, украинский опыт сегодня является самым востребованным в Европе. Специалисты и технологии из Украины могут сыграть ключевую роль в создании масштабного проекта «Стена дронов», который должен гарантировать безопасность неба.

Зеленский отметил, что Главнокомандующий ВСУ уже представил первый отчет команды, работающей в Дании. Он поручил Главкому, министру обороны и секретарю СНБО оперативно взаимодействовать с европейскими партнерами, готовыми присоединиться к созданию общей системы противодействия беспилотникам.

«Результаты миссии в Дании сформируют рамки сотрудничества и с другими европейскими странами», — подчеркнул президент.

Напомним, накануне в Дании стартовали совместные учения «Крылья обороны», в которых участвуют украинские и датские военные. Их главная задача — отработка действий по нейтрализации ударных дронов.

В последние недели дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу нескольких европейских стран. В ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников пересекли воздушное пространство Польши, четыре из них были сбиты. 13 сентября Министерство обороны Румынии сообщило о дроне, зафиксированном F-16 в 20 км от границы. С 23 по 25 сентября временно закрывались аэропорты Дании из-за появления неопознанных дронов. Кроме того, Норвегия и Германия усилили меры безопасности после обнаружения беспилотников в своих воздушных пространствах.

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57

