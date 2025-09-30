Украинские военные в Дании

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Украинские военные начали развертывание миссии в Дании, цель которой — обмен опытом защиты от дронов.

«Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой новой системы противодействия российским и другим дронам», — заявил глава государства.

По словам президента, украинский опыт сегодня является самым востребованным в Европе. Специалисты и технологии из Украины могут сыграть ключевую роль в создании масштабного проекта «Стена дронов», который должен гарантировать безопасность неба.

Зеленский отметил, что Главнокомандующий ВСУ уже представил первый отчет команды, работающей в Дании. Он поручил Главкому, министру обороны и секретарю СНБО оперативно взаимодействовать с европейскими партнерами, готовыми присоединиться к созданию общей системы противодействия беспилотникам.

«Результаты миссии в Дании сформируют рамки сотрудничества и с другими европейскими странами», — подчеркнул президент.

Напомним, накануне в Дании стартовали совместные учения «Крылья обороны», в которых участвуют украинские и датские военные. Их главная задача — отработка действий по нейтрализации ударных дронов.

В последние недели дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу нескольких европейских стран. В ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников пересекли воздушное пространство Польши, четыре из них были сбиты. 13 сентября Министерство обороны Румынии сообщило о дроне, зафиксированном F-16 в 20 км от границы. С 23 по 25 сентября временно закрывались аэропорты Дании из-за появления неопознанных дронов. Кроме того, Норвегия и Германия усилили меры безопасности после обнаружения беспилотников в своих воздушных пространствах.