Глава Пентагона впал в истерику

16:07 784

Министр обороны США Пит Хегсет, по данным Daily Mail, стал одержим вопросами личной безопасности после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

Британское издание со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что глава ведомства проявляет нестабильность: срывается на подчиненных, устраивает эмоциональные сцены на совещаниях, часто меняет принятые решения и требует от сотрудников безусловной лояльности. Недавно он неожиданно собрал в Вирджинии сотни генералов на редкое массовое совещание, что вызвало тревогу в военных кругах.

Отдельное внимание СМИ уделяют супруге министра Дженнифер Роше Хегсет, бывшей сотруднице Fox News. По сведениям издания, она оказывает заметное влияние на работу мужа: требует усиленных мер безопасности для семьи и вмешивается в обсуждения стратегических вопросов в Пентагоне.

В официальных заявлениях Министерство обороны США отвергло сообщения о нестабильности Хегсета, однако, как отмечают источники, в кулуарах растут опасения, что его непредсказуемое поведение может сказаться на управлении крупнейшими вооруженными силами мира.

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 2323
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 1742
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12299
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2193
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6991
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 1785
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1356
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07 1290
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04 2814
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран... наш комментарий
12:43 3728
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля наш комментарий, все еще актуально
03:57 5420

