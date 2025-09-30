Глава Пентагона впал в истерику

Британское издание со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что глава ведомства проявляет нестабильность: срывается на подчиненных, устраивает эмоциональные сцены на совещаниях, часто меняет принятые решения и требует от сотрудников безусловной лояльности. Недавно он неожиданно собрал в Вирджинии сотни генералов на редкое массовое совещание, что вызвало тревогу в военных кругах.

Отдельное внимание СМИ уделяют супруге министра Дженнифер Роше Хегсет, бывшей сотруднице Fox News. По сведениям издания, она оказывает заметное влияние на работу мужа: требует усиленных мер безопасности для семьи и вмешивается в обсуждения стратегических вопросов в Пентагоне.

В официальных заявлениях Министерство обороны США отвергло сообщения о нестабильности Хегсета, однако, как отмечают источники, в кулуарах растут опасения, что его непредсказуемое поведение может сказаться на управлении крупнейшими вооруженными силами мира.