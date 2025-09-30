USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Байрамов принял представителя Госдепа США

30 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял старшего советника Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Вайата Толки, а также временного поверенного в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Как сообщает МИД, обсуждались азербайджано-американские отношения, вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и выполнение соответствующих Вашингтонских соглашений, а также региональные и международные вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Было отмечено, что взаимные визиты представителей двух стран и официальных делегаций играют важную роль в развитии отношений.

В ходе встречи также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
14:30
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
05:06
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
12:58
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
04:20
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
13:58
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко
13:52
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
Президент Польши о России: Хочешь мира – готовься к войне
13:07
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
Как АФФА уговорила Айхана Аббасова стать главным тренером сборной Азербайджана?
13:04
Редкий рейс в Тегеран...
Редкий рейс в Тегеран...
12:43
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля
03:57

