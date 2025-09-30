В руководстве Nar произошли изменения

Гуннар Панке заявил: «После восьми лет руководства компанией я покидаю пост генерального директора Nar.

На протяжении этих лет нашей главной целью было стать самым выгодным брендом в стране, предлагая высококачественные продукты и услуги.

Руководствуясь нашим девизом Nar - «Самый близкий тебе», мы реализовали проекты, которые нашли отклик у клиентов, открыли новые возможности и положительно повлияли на жизнь людей по всему Азербайджану. Я очень горжусь нашими совместными достижениями с командой Nar и покидаю компанию с глубокой благодарностью всей команде».

Nar благодарит Гуннара Панке за его высокий профессионализм, целеустремленность и достижения на посту генерального директора и желает ему успехов и достижений в дальнейшей деятельности. Информация о назначении на должность генерального директора будет опубликована в ближайшее время.

ООО Azerfon (торговая марка Nar), начавшее свою деятельность в 2007 году, быстро стало одной из ведущих компаний телекоммуникационного сектора страны. В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.