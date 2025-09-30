Казнь «главного агента «Моссада». Что он делал в Армении?

USD 1.7000
Вчера власти Ирана объявили о казни Бахмана Чубиасла, которого считали «главным агентом «Моссада», внедренным в страну. Верховный суд оставил смертный приговор в силе, признав его виновным в «сознательном и всестороннем сотрудничестве с «Моссадом» и передаче информации, имеющей важное значение для национальной безопасности».

Чубиасл поехал сначала в Армению, затем в Индию. Все оплачивали агенты «Моссада»

Бахман Чубиасл, специалист по анализу данных, занимал руководящие должности в компании, работавшей над секретными телекоммуникационными проектами Ирана. Иранские СМИ сообщают, что его профессиональный опыт позволил получить доступ к критически важной системе государственных баз данных.

Согласно судебным материалам, «Моссад» впервые заинтересовался им во время прохождения специализированного курса в одной из стран Персидского залива. Сотрудник израильской разведки, действовавший под прикрытием компании ESMI, установил с ним контакт и организовал дальнейшие встречи.

Чубиаслу поручили поездки за границу с рабочим ноутбуком — сначала в Армению, затем в Индию. Агенты «Моссада», выдавая себя за руководителей, покрыли все расходы, предлагали денежные премии и записали его на технические курсы для повышения квалификации.

Главной целью «Моссада» было проникновение в государственные центры обработки данных Ирана и получение секретной информации

После этого последовала 45-дневная интенсивная программа обучения в Ирландии, где куратор, говорящий на персидском языке, подробно информировал его об инфраструктурных проектах Ирана и давал шпионские задания.

Судебные выводы указывают, что главной целью «Моссада» было проникновение в государственные центры обработки данных Ирана и получение секретной информации. Второстепенной задачей была проверка маршрутов импорта электроники.

Для этого агенты подталкивали Чубиасла убедить генерального директора закупать оборудование у поставщиков, связанных с Израилем, — так называемая тактика саботажа через внедрение скомпрометированного оборудования, ранее использовавшаяся против ядерной программы Ирана.

По данным суда, Бахман Чубиасл имел 63 документально подтвержденные встречи с агентами «Моссада» во время девяти зарубежных поездок. Он встречался с ними в ОАЭ, Армении, Индии, Таиланде, Вьетнаме, Ирландии и Болгарии, получая шпионское оборудование, финансовое вознаграждение и оперативные инструкции.

Казнь Чубиасла произошла на фоне обещаний Ирана противостоять своим «врагам» после того, как на прошлых выходных ООН вновь ввела санкции против Тегерана из-за ядерной программы

Об его аресте ранее не сообщалось ни в иранских государственных СМИ, ни международными правозащитными организациями, следящими за задержаниями в стране. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и информация о нем была обнародована только после казни.

Казнь произошла на фоне обещаний Ирана противостоять своим «врагам» после того, как на прошлых выходных ООН вновь ввела санкции против Тегерана из-за ядерной программы. Европейский союз последовал примеру ООН, введя аналогичные санкции.

Во время и после 12-дневной войны с Израилем иранские власти объявляли об аресте тысяч предполагаемых агентов «Моссада». В ряде случаев иранские СМИ публиковали видеорепортажи об арестах, изъятом спецоборудовании и беспилотниках. Однако правозащитники выражают обеспокоенность тем, что в рамках этой кампании под обвинения в связях с «Моссадом» попадали и критики правительства, и активисты.

Ранее в этом месяце иранские власти казнили Бабака Шахбази. Иранское отделение Amnesty International назвало его казнь «произвольной» и «ужасной». Тегеран утверждал, что Шахбази шпионил в пользу Израиля, но правозащитники оспаривают это, заявляя, что его вынудили к ложному признанию под пытками после того, как он написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением сражаться на стороне Киева.

