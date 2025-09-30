Али Асадов о надежности и прозрачности

30 сентября в рамках рабочей поездки в Минск премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в расширенном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве гостя.
Как сообщили в Кабмине, выступая на заседании, Асадов отметил, что экономическое и торговое сотрудничество является фундаментальным направлением отношений Азербайджана со странами-членами ЕАЭС.
Он подчеркнул, что за первые восемь месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился более чем на 22%.
Премьер-министр отметил положительную динамику взаимных инвестиций: «Бизнес наших партнеров из стран ЕАЭС представлен во многих секторах экономики Азербайджана».
Он добавил, что этому способствует «надежная и прозрачная инвестиционная среда в стране».
Асадов также подчеркнул, что азербайджанские инвесторы активно реализуют проекты в странах ЕАЭС, охватывающие широкий спектр промышленности и вносящие вклад в развитие их экономик.
Премьер-министр обратил внимание на деятельность совместных инвестиционных фондов, созданных Азербайджаном с рядом партнеров из числа стран ЕАЭС для обеспечения взаимного притока инвестиций в ключевые экономические секторы: «Эта инициатива уже доказала свою эффективность и открывает новые горизонты для сотрудничества».
Касаясь сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, Асадов отметил, что оно занимает особое место в повестке дня, так как обладает значительным потенциалом для увеличения взаимной торговли, инвестиций и развития новых экономических возможностей.
«Азербайджан, расположенный на перекрестке Европы и Азии и обладающий современной инфраструктурой, превратился в надежный транспортно-логистический хаб, создающий новые возможности для стран региона и наших партнеров», — подчеркнул он.
Премьер-министр сообщил о системных усилиях Азербайджана по модернизации транспортной инфраструктуры, в частности, о повышении пропускной способности железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и начале второго этапа расширения Международного морского торгового порта Баку.
Асадов отметил также важность Срединного транспортного коридора: «За последние три года объем грузоперевозок через азербайджанскую часть этого коридора увеличился почти на 90%, что является убедительным доказательством его растущей эффективности и повышенного спроса».
В этом контексте премьер-министр подчеркнул историческое значение достигнутых соглашений по соединению основной территории Азербайджана с его неотъемлемой частью — Нахчыванской Автономной Республикой. По его словам, эти соглашения создают новые условия для расширения транзитных маршрутов и усиления роли Азербайджана в региональной и глобальной логистике.
Глава азербайджанского правительства выразил уверенность, что новый коридор наряду с Север–Юг станет важным сегментом Срединного транспортного пути.
Учитывая участие всех пяти прикаспийских государств, в том числе представителей Ирана, Асадов обратил внимание на проблему обмеления Каспийского моря.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно вновь подчеркнул важность этой проблемы на трибуне ООН. К сожалению, экологическая ситуация в Каспийском регионе быстро ухудшается. Предотвращение потенциальной экологической катастрофы в регионе требует срочных совместных усилий прикаспийских стран. Азербайджан готов укреплять сотрудничество для совместного поиска решений этой проблемы, оставаясь приверженным ранее достигнутым соглашениям», — заявил премьер-министр.
Асадов также отметил начатые в рамках ЕАЭС антидемпинговые расследования. Он напомнил о расследованиях в отношении товаров азербайджанского происхождения — полиэтилена, полипропилена и пропиленсополимеров, а также о повторном расследовании по алюминиевой ленте. Премьер-министр подчеркнул, что применение антидемпинговых мер к указанным товарам может существенно снизить общий объем экспорта Азербайджана в страны ЕАЭС.
«При этом азербайджанские компании готовы к сотрудничеству в этом процессе. Надеемся, что расследования будут максимально основаны на реальных фактах и не нанесут реального ущерба многостороннему и двустороннему торговому сотрудничеству Азербайджана с государствами ЕАЭС», - сказал Асадов.