Али Асадов о надежности и прозрачности

30 сентября в рамках рабочей поездки в Минск премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в расширенном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве гостя.

Как сообщили в Кабмине, выступая на заседании, Асадов отметил, что экономическое и торговое сотрудничество является фундаментальным направлением отношений Азербайджана со странами-членами ЕАЭС.

Он подчеркнул, что за первые восемь месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился более чем на 22%.

Премьер-министр отметил положительную динамику взаимных инвестиций: «Бизнес наших партнеров из стран ЕАЭС представлен во многих секторах экономики Азербайджана».

Он добавил, что этому способствует «надежная и прозрачная инвестиционная среда в стране».

Асадов также подчеркнул, что азербайджанские инвесторы активно реализуют проекты в странах ЕАЭС, охватывающие широкий спектр промышленности и вносящие вклад в развитие их экономик.

Премьер-министр обратил внимание на деятельность совместных инвестиционных фондов, созданных Азербайджаном с рядом партнеров из числа стран ЕАЭС для обеспечения взаимного притока инвестиций в ключевые экономические секторы: «Эта инициатива уже доказала свою эффективность и открывает новые горизонты для сотрудничества».

Касаясь сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, Асадов отметил, что оно занимает особое место в повестке дня, так как обладает значительным потенциалом для увеличения взаимной торговли, инвестиций и развития новых экономических возможностей.

«Азербайджан, расположенный на перекрестке Европы и Азии и обладающий современной инфраструктурой, превратился в надежный транспортно-логистический хаб, создающий новые возможности для стран региона и наших партнеров», — подчеркнул он.

Премьер-министр сообщил о системных усилиях Азербайджана по модернизации транспортной инфраструктуры, в частности, о повышении пропускной способности железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и начале второго этапа расширения Международного морского торгового порта Баку.

Асадов отметил также важность Срединного транспортного коридора: «За последние три года объем грузоперевозок через азербайджанскую часть этого коридора увеличился почти на 90%, что является убедительным доказательством его растущей эффективности и повышенного спроса».