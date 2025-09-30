USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Нефтегиганты затягивают пояса

16:59 1088

Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует в течение ближайших пяти лет сократить расходы на $7,5 млрд, сообщает Financial Times (FT).

Согласно заявлению компании, чистые капитальные вложения будут снижены до $16 млрд в 2026 году, а в период с 2027 по 2030 год останутся в пределах $15–17 млрд в год — на $1 млрд меньше, чем предусматривали прежние планы. При этом в TotalEnergies подчеркнули, что сохранят приоритет за высокодоходными проектами в сфере разведки и добычи.

По оценке FT, заявленные расходы приближаются к уровню 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 цены на нефть резко упали. Также сообщается, что компания намерена сократить инвестиции в проекты по развитию возобновляемых источников энергии.

Опрос, проведенный изданием среди банков и аналитиков в области энергетики, показывает: при избытке нефти на мировом рынке в следующем году цена на нефть может опуститься до $50 за баррель или ниже. Это уже привело к тому, что крупнейшие нефтяные корпорации, такие как Chevron и BP, начали сокращать персонал, а некоторые, включая итальянскую Eni, – пересматривать и снижать капитальные расходы.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что американская корпорация ExxonMobil намерена сократить 2 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках долгосрочной программы реорганизации.

Глава компании Даррен Вудс уточнил, что сокращения затронут около 3–4% от общего числа сотрудников и являются частью стратегии по повышению эффективности. Согласно корпоративным документам, к концу 2024 года в ExxonMobil работало около 61 тыс. человек.

Агентство также отмечает, что нефтяные компании в США приостанавливают работу буровых установок и сокращают персонал на фоне снижения цен. Крупнейшая нефтяная компания Канады Imperial Oil, примерно на 70% принадлежащая ExxonMobil, накануне объявила о намерении сократить 20% рабочих мест и закрыть производство в Калгари.

Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 1
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 1097
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 690
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 5068
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4015
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 2549
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12835
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2600
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 7256
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 2272
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1599

ЭТО ВАЖНО

Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 1
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 1097
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 690
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 5068
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4015
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 2549
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12835
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2600
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 7256
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 2272
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1599
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться