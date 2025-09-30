Нефтегиганты затягивают пояса

Согласно заявлению компании, чистые капитальные вложения будут снижены до $16 млрд в 2026 году, а в период с 2027 по 2030 год останутся в пределах $15–17 млрд в год — на $1 млрд меньше, чем предусматривали прежние планы. При этом в TotalEnergies подчеркнули, что сохранят приоритет за высокодоходными проектами в сфере разведки и добычи.

По оценке FT, заявленные расходы приближаются к уровню 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 цены на нефть резко упали. Также сообщается, что компания намерена сократить инвестиции в проекты по развитию возобновляемых источников энергии.

Опрос, проведенный изданием среди банков и аналитиков в области энергетики, показывает: при избытке нефти на мировом рынке в следующем году цена на нефть может опуститься до $50 за баррель или ниже. Это уже привело к тому, что крупнейшие нефтяные корпорации, такие как Chevron и BP, начали сокращать персонал, а некоторые, включая итальянскую Eni, – пересматривать и снижать капитальные расходы.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что американская корпорация ExxonMobil намерена сократить 2 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках долгосрочной программы реорганизации.

Глава компании Даррен Вудс уточнил, что сокращения затронут около 3–4% от общего числа сотрудников и являются частью стратегии по повышению эффективности. Согласно корпоративным документам, к концу 2024 года в ExxonMobil работало около 61 тыс. человек.

Агентство также отмечает, что нефтяные компании в США приостанавливают работу буровых установок и сокращают персонал на фоне снижения цен. Крупнейшая нефтяная компания Канады Imperial Oil, примерно на 70% принадлежащая ExxonMobil, накануне объявила о намерении сократить 20% рабочих мест и закрыть производство в Калгари.