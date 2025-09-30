USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

ВМС Азербайджана на SEAFUTURE 2025 в Италии

фото
17:19 421

По приглашению командующего ВМС Италии адмирала Энрико Кредендино делегация Военно-морских сил Азербайджанской Республики, возглавляемая командующим ВМС капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым, находится с официальным визитом в Италии для участия в 9-й международной выставке SEAFUTURE 2025, сообщает Минобороны Азербайджана.

В выставке, проводимой в целях укрепления морской безопасности, развития регионального сотрудничества и расширения обмена опытом между военно-морскими силами, участвуют представители различных стран мира, военно-промышленных комплексов и международных организаций, действующих в сфере обороны.

В рамках выставки командующий ВМС Азербайджана провел встречу со своим итальянским коллегой, в ходе которой был проведен широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Азербайджанская делегация ознакомилась с представленными на международной выставке SEAFUTURE 2025 современными морскими технологиями, инновационными военно-морскими решениями и другой оборонной продукцией.

Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 4
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 1100
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 690
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 5068
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4017
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 2549
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12835
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2600
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 7256
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 2273
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1599

ЭТО ВАЖНО

