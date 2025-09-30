USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

США угрожают врагам жестокостью, точностью и свирепостью

17:30 898

США готовятся к войне, хотя и не хотят этого. Об этом заявил глава американского Минобороны Пит Хегсет.

«С этого момента единственной миссией восстановленного военного министерства станет ведение боев, подготовка к войне и победе», – сказал Хегсет на встрече с американскими генералами и адмиралами на базе Корпуса морской пехоты США в Вирджинии.

При этом он отметил, что данный подход «не продиктован желанием войны».

«Никто здесь не хочет войны, это объясняется тем, что мы любим мир», – подчеркнул Хегсет. Вместе с тем он указал, что если «наши враги поступят глупо и решат бросить нам вызов, они будут разгромлены жестокостью, точностью и свирепостью Министерства войны».

«У нас самая сильная, самая смертоносная и самая подготовленная армия на планете. Никто не может с нами сравниться. Даже близко», – указал глава Пентагона.

По его словам, первоочередная задача Соединенных Штатов здесь и сейчас – быть сильными для предотвращения войны. «Президент США Дональд Трамп постоянно говорит об этом. Это называется мир через силу», – пояснил министр.

Хегсет также объявил об ужесточении требований к физической подготовке личного состава американской армии и командования.

«С сегодняшнего дня по моему распоряжению каждый член ВС любого звания будет обязан дважды в год проходить проверку физической подготовки, а также взвешивание и измерение роста», – заявил он, добавив, что для военнослужащих недопустимо наличие лишнего веса.

По его словам, он в равной степени не хочет видеть толстых генералов и адмиралов как в Пентагоне и в США в целом, так и по всему миру.

Он сказал, что по его распоряжению также будут ужесточены требования к внешнему виду военных.

«Никаких больше бород, длинных волос, внешних элементов самовыражения. Мы подстрижемся, сбреем бороды и будем придерживаться стандартов», – подчеркнул глава Пентагона.

Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 5
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 1102
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 691
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 5069
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4017
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 2550
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12836
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2600
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 7256
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 2273
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1599

ЭТО ВАЖНО

Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26 5
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37 1102
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55 691
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42 5069
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59 4017
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30 2550
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06 12836
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58 2600
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 7256
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58 2273
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52 1599
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться