Генеральный директор Bakcell выступил на Инновационном саммите INMerge

В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии на тему «Синергия между секторами финтеха и телекоммуникаций», проходившей в рамках телеком-вертикали Bakcell. В панельной сессии, модерируемой Наргис Дустматовой, руководителем по развитию и председателем Ассоциации финтеха Узбекистана, вместе с Клаусом Мюллером приняли участие Закир Ханмаммадов, руководитель отдела розничного банковского обслуживания Birbank, Йоханнес Хaммер, генеральный директор Freedom Telecom International, и Эйнар Абдуллаев, генеральный директор GoldenPay.

В рамках панельной дискуссии Клаус Мюллер подробно рассказал об инновационном бизнес-подходе Bakcell и применении искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений в продуктах и услугах компании. Он особенно подчеркнул партнерство Bakcell с первым в стране цифровым банком Birbank, отметив, что это сотрудничество позволяет создавать модель обслуживания, основанную на инновациях и высокой функциональности. Было подчеркнуто, что инициативы, реализованные в рамках этого партнерства, привносят новый подход в экосистему инноваций и цифровых финансовых услуг Азербайджана. В сессии также было отмечено, что применение больших данных и моделей ИИ добавляет дополнительную ценность интеграции обоих секторов.

Компания Bakcell продолжает свои устойчивые усилия по развитию цифровой трансформации и технологической экосистемы Азербайджана с помощью предлагаемых инновационных решений на основе ИИ.