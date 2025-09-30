USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Генеральный директор Bakcell выступил на Инновационном саммите INMerge

Инновационный саммит INMerge в партнерстве с лидером в области инноваций и скорости компании Bakcell успешно продолжается.

В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии на тему «Синергия между секторами финтеха и телекоммуникаций», проходившей в рамках телеком-вертикали Bakcell. В панельной сессии, модерируемой Наргис Дустматовой, руководителем по развитию и председателем Ассоциации финтеха Узбекистана, вместе с Клаусом Мюллером приняли участие Закир Ханмаммадов, руководитель отдела розничного банковского обслуживания Birbank, Йоханнес Хaммер, генеральный директор Freedom Telecom International, и Эйнар Абдуллаев, генеральный директор GoldenPay.

В рамках панельной дискуссии Клаус Мюллер подробно рассказал об инновационном бизнес-подходе Bakcell и применении искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений в продуктах и услугах компании. Он особенно подчеркнул партнерство Bakcell с первым в стране цифровым банком Birbank, отметив, что это сотрудничество позволяет создавать модель обслуживания, основанную на инновациях и высокой функциональности. Было подчеркнуто, что инициативы, реализованные в рамках этого партнерства, привносят новый подход в экосистему инноваций и цифровых финансовых услуг Азербайджана. В сессии также было отмечено, что применение больших данных и моделей ИИ добавляет дополнительную ценность интеграции обоих секторов.

Компания Bakcell продолжает свои устойчивые усилия по развитию цифровой трансформации и технологической экосистемы Азербайджана с помощью предлагаемых инновационных решений на основе ИИ.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

