Трамп угрожает американским военным

17:37 1104

Президент США Дональд Трамп пообещал уволить высокопоставленных военных, которые будут присутствовать на экстренном совещании с участием сотен генералов и адмиралов в Пентагоне, если они ему не понравятся.

«Сегодня я встречусь с военными лидерами. Если они мне не понравятся, я уволю их на месте», — заявил он.

По словам главы Белого дома, если он поймет, что они — не воины и не «так хороши», то скажет им: «Вы уволены, убирайтесь».

Выйдя к военным, Трамп заявил: «Если вам не нравится то, что я говорю — можете выйти из зала. Прощайтесь со своим званием, прощайтесь со своим будущим».

Трамп также заявил, что вероятность ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы будет зависеть от развития событий.

«Посмотрим, что будет с Венесуэлой. Венесуэла очень опасна — и в плане наркотиков, и по другим причинам», - сказал он.

Президент США добавил, что отправил к побережью России одну-две атомные подводные лодки.

