В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Баку ожидается сильный ветер

В Баку ожидается сильный ветер

17:49

До 2 октября в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове в соответствии с желтым предупреждением дует северо-западный ветер. Завтра 1 октября ожидается его усиление до уровня оранжевого предупреждения, при этом скорость ветра составит 20,8–28,4 м/с.

В Гяндже, Дашкесане, Нафталане и Геранбое будет действовать оранжевое предупреждение: северо-западный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.

В других регионах страны в рамках желтого предупреждения будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9–17 м/с.

Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ
Седьмое золото Азербайджана на Играх СНГ Всего 56 медалей
18:26
Трамп угрожает американским военным
Трамп угрожает американским военным
17:37
Али Асадов о надежности и прозрачности
Али Асадов о надежности и прозрачности фото
16:55
Зловещее заявление Ирана: будет новая война
Зловещее заявление Ирана: будет новая война наша аналитика
14:42
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость?
Почему в Азербайджане стремительно дорожает недвижимость? Экономист назвал причины
14:59
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ
Министерство юстиции запустило оценку недвижимости на основе ИИ официоз
14:30
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
05:06
Жители Газы уходят. ХАМАС остается
Жители Газы уходят. ХАМАС остается о развитии ситуации
12:58
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион
«Ломбард Хаял» и Абузерли кинули доверчивых граждан на миллион среди них и Эльза Сеидджахан
13:58
Али Асадов на встрече с Лукашенко
Али Асадов на встрече с Лукашенко фото
13:52
