В Баку ожидается сильный ветер

До 2 октября в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове в соответствии с желтым предупреждением дует северо-западный ветер. Завтра 1 октября ожидается его усиление до уровня оранжевого предупреждения, при этом скорость ветра составит 20,8–28,4 м/с.

В Гяндже, Дашкесане, Нафталане и Геранбое будет действовать оранжевое предупреждение: северо-западный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.

В других регионах страны в рамках желтого предупреждения будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9–17 м/с.